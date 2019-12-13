Лэмпард сделал заявление о трансферных планах "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о возможности усиления состава во время зимнего трансферного окна.

"Я спокойно отношусь к предстоящему трансферному окну. Я хорошо знаю свою команду и доволен сложившейся в ней атмосферой. Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если почувствуем необходимость в усилении и найдём подходящего игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем решение с учётом всех обстоятельств.

Повторюсь, я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я доволен тем составом, который у меня есть, и не считаю, что мы должны спешить с покупками только из-за отмены бана. Мы просто должны продолжать работать", - цитирует Лэмпарда официальный сайт "синих".

Напомним, что неделю назад Спортивный арбитражный суд сократил трансферный запрет для "Челси" и разрешил лондонскому клубу покупать игроков уже в январе.

На зимнее усиление состава руководство "пенсионеров" готово выделить 178 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" готов купить Чалова этой зимой. | http://soccernews.ru