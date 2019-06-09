Лэмпард, скорее всего, возглавит "Челси"

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Лэмпард, скорее всего, возглавит "Челси"

Новым главным тренером "Челси" в ближайшее время станет наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард, сообщает Сhelsea blues. 

По сведениям издания, специалист согласился возглавить лондонский клуб и будет представлен в качестве наставника "аристократов" на следующей неделе. На посту главного тренера "Челси" Лэмпард сменит Маурицио Сарри, который, скорее всего, возглавит "Ювентус".

В минувшем сезоне "Дерби Каунти" под руководством Лэмпарда финишировал на шестом месте в Чемпионшипе, но в матче в финале плей-офф за место в Премьер-лиги проиграл "Астон Вилле" (1:2).

Не пропустите: Саутгейт ответил на слухи о том, что он возглавит "Челси". | http://soccernews.ru
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