Лэмпард, скорее всего, возглавит "Челси"

Новым главным тренером "Челси" в ближайшее время станет наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард, сообщает Сhelsea blues.

По сведениям издания, специалист согласился возглавить лондонский клуб и будет представлен в качестве наставника "аристократов" на следующей неделе. На посту главного тренера "Челси" Лэмпард сменит Маурицио Сарри, который, скорее всего, возглавит "Ювентус".

В минувшем сезоне "Дерби Каунти" под руководством Лэмпарда финишировал на шестом месте в Чемпионшипе, но в матче в финале плей-офф за место в Премьер-лиги проиграл "Астон Вилле" (1:2).