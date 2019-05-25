Лэмпард: "Слухи о "Челси"? Не могу сказать, что будет по окончании сезона"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает об информации о том, что он может возглавить "Челси". Об этом сообщает Sky Sports.

"Сейчас у "Челси" есть тренер - Маурицио Сарри. Слухи всегда появляются. С лондонским клубом меня связывает 13 долгих лет карьеры игрока. Я понимаю, почему появляются слухи, но пока не могу об этом думать.

Нас ждет матч с "Астон Виллой". На протяжении всего года я сфокусирован на своей работе. Многое будет зависеть от результата игры", - сказал Лэмпард.

Матч "Дерби Каунти" - "Астон Вилла состоится 27 мая в рамках финала плей-офф Чемпионшипа за право выступить в АПЛ в сезоне-2019/20.

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