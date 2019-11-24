Лэмпард создал Гвардиоле большие проблемы - у Пепа серьезные неприятности с составом: разбираем матч между "Ман. Сити" и "Челси"

Ситуация перед поединком против "Челси" была критическая. "Манчестер Сити" оказался на 4 месте, уступая в турнирной таблице даже "пенсионерам", набравшим прекрасную форму и выдавшим победную серию. Фаворитом отчетного противостояния все равно считались хозяева. Тренеры выставили прогнозируемые стартовые составы. Единственная неожиданность – выход Канселу на правом фланге обороны "Сити" против Пулишича. Соперники уже на старте встречи обменялись острыми моментами. Агуэро воспользовался классным пасом Фернандиньо и вывел на удар Де Брюйне – бельгиец пробил мимо дальней штанги. Через минуту Виллиан аналогично не попал в противоположный угол после перехвата и передачи Абрахама.

"Челси" в дебюте выглядел очень прилично: контроль мяча был на уровне, удавалось разбивать прессинг "Манчестер Сити" и выбегать в острые контратаки. Партнеры подготовили ударную позицию для Абрахама на линии штрафной – мимо. После углового Томори выиграл подбор и выстрелил в сторону ворот – рядом со штангой. Виллиан разогнал прекрасную контру с правого фланга в центр и отдал на Эмерсона – фулбек послал мяч в руки голкиперу. К 20-й минуте "Челси" имел преимущество во владении и количестве созданных моментов, поэтому справедливо открыл счет. Ковачич обыгрался в центре поля и забросил вперед на Канте – Н’Голо ворвался в штрафную, выиграл позицию у защитника и протолкнул мяч в сетку мимо голкипера. "Манчестер Сити" не настаивал на том, чтобы забрать мяч под свой контроль, но начал организованнее прессинговать. Хозяева заставили соперника ошибиться в центре и конвертировали перехват Фернандиньо в гол. Правда, не обошлось без помощи Зума: сначала от защитника мяч отскочил к Де Брюйне, а затем Курт рикошетом помог Кевину дезориентировать своего вратаря простым ударом.

Сравняв счет, "Манчестер Сити" тотально захватил инициативу. Де Брюйне пробил над "девяткой", а вот Марез не простил. Алжирец с правой бровки запрыгнул в штрафную между двумя оппонентами и ударом между ног третьему послал мяч в дальнюю "шестерку" – 2:1. Кэпа попытался угробить "Челси", выбив от ворот в спину Агуэро, но в том эпизоде ​​гостей спас каркас ворот и интрига на второй тайм осталась жива. После перерыва на поле сохранился интенсивный приятный глазу футбол. Челси создал хороший шанс отыграться после трехходовки Виллиан-Аспиликуэта-Канте, но удар последнего заблокировал Фернандиньо. В целом же хозяином ситуации был "Манчестер Сити". Марез бил издалека, голевые ситуации возникали после угловых. "Пенсионеры" вообще чудом избежали пропущенного гола, когда потеряли в собственных владениях Канселу. Похожий эпизод возник 10 минут спустя – Аспиликуэта заблокировал удар Фернандиньо, а Марез пробил над перекладиной. Пеп Гвардиола выполнил три вынужденные замены, сняв Родри, Силву и Агуэро, однако Гюндоган, Фоден и Жезус каши не испортили.

"Челси" не слишком часто выходил к чужой штрафной, но исключения были. Например, рейд Пулишича, который завершился пушечным выстрелом Виллиана – мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. И все равно напряжение сохранялась до последних минут, ведь мячом вновь завладел "Челси". "Манчестер Сити" якобы контролировал ход поединка, хотя также прикрутил конвейер по созданию моментов (можно вспомнить разве что два авантюрные удары Фодена) и периодически напоминал о своей уязвимости к быстрым атакам. Эдерсон поддержал Кэпу и оформил подобный фейл, ударив в спину Абрахаму. В компенсированное время Маунт неотразимо пробил со штрафного, однако мяч разминулся с крестовиной. Стерлинг забил третий гол в ворота "Челси", но арбитр после вмешательства VAR отменил его из-за офсайда. Хозяева немного нервно, но довели матч до победы – 2:1! Манчестер Сити набрал 28 зачетных баллов, сохранил 9-очковое отставание от "Ливерпуля" и поднялся на третье место. Челси выпал из топ-3, но комфортно расположился на четвертой строчке турнирной таблицы с 26 пунктами.

Лэмпард был смел, но класса не хватило!

"Манчестер Сити" владел мячом лишь 46,74% игрового времени – это худший показатель в карьере Гвардиолы. "Челси" заставил соперника отказаться от борьбы за мяч и искать альтернативу. Абрахам очень грамотно прессинговал, мешая центрбекам развивать атаки через Родри, а на флангах гости высоко встречали "горожан" своими фулбэками. Подопечным Пепа было трудно – доставить мяч группе атаки через короткий пас не удавалось, привычный футбол не работал. За первую четверть встречи хозяева создали лишь один момент – после длинного паса Фернандиньо, которым он отрезал две линии прессинга "Челси". Зато сами лондонцы развивали интересные выпады и отлично продвигали сферу в одно-два касания. Это привело к ряду качественных шансов и голу Канте. "Челси" получил мяч в свое распоряжение. Да, следствием смелых перепасовок в центре поля стала ошибка Жоржиньо и пропущенный гол, но в целом такой план Лэмпарда скорее сработал, чем провалился. "Пенсионерам" немного не хватило класса. Более половины ударов "Манчестер Сити" нанес из-за пределов штрафной, а по ударам с зоны вблизи ворот "Челси" был лучшим – 6 против 8. Можно написать, что Гвардиола продолжает эволюционировать в АПЛ, отходя от своих догм. А можно написать, что Лэмпард сломал своего визави. Пеп во втором тайме при победном счете вообще не настаивал на владении, сконцентрировав команду на аккуратный прессинг, и перешел на игру с двумя опорниками.

Де Брюйне и Марез сделали результат для "Манчестер Сити"

Дело не только в том, что они – авторы двух голов хозяев. Они определяли игру команды, разбавляли академизм нестандартными и эффективными решениями. Для Де Брюйне это привычная картина, он лидер "Манчестер Сити" по креативу, особенно после того, как Давид Силва сдал. В данном матче в активе Кевина 3 ключевые передачи, 3 удара, 12 кроссов, множество открываний в мертвых зонах защитников и умный пас вперед почти в каждой атаке. А вот от перфоманса Рияда Мареза больше удивления. Алжирец был постоянно нацелен на ворота (5 ударов в матче) и разрывал Эмерсона (4 удачные попытки дриблинга, больше всех в матче). Его креатив на фланге был очень полезным (45% атак прошли правым флангом), ведь в центре "Манчестер Сити" вовсе не имел места, а на противоположной бровке, Стерлинг провел слабый матч. Второй гол "горожан" – следствие индивидуальных действий Мареза, полностью его заслуга. А еще Рияд 5 раз вступал в отбор!

"Челси" провел очень достойные матче с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". У команды есть стиль, которого она придерживается против сильнейших соперников. Уже сейчас можно утверждать, что трансферный бан, потеря Азара и ставка на Лэмпарда сделали "Челси" одной из самых интересных команд английского сезона. И все указывает на то, что дальше будет лучше. "Манчестер Сити" выиграл тяжелый поединок и не позволил "Ливерпулю" увеличить разрыв. Это главное! Однако с каждым туром предсезонное впечатление меняется: "горожане" теряют статус сильнейшей команды на дистанции. "Сити" уже не выглядит машиной, которая может втаптывать всех, не отходя от своей концепции. Серьезные соперники чуть ли не в каждом матче придумывают для Гвардиолы проблемы. Впрочем, главный страх для Пепа – снова попасть в кадровый кризис. Вчера три вынужденные замены, а в отношении Агуэро тренер сказал, что там все плохо. Ляпорт до сих пор травмирован, как и Зинченко. Ситуация постепенно выходит из-под контроля.