Лэмпард сравнил поражение "Челси" от "МЮ" с ничьей в матче против "Лестера"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча с "Лестером" (1:1) во 2-м туре чемпионата Англии.
"В первые 25 минут "Челси" играл именно в тот футбол, который я хочу видеть. Но затем все изменилось. Мы не сумели забить еще, а соперник сумел вернуться в игру и навязал нам давление. Я разочарован тем, что мы не смогли демонстрировать все 90 минут то качество игры, которое показывали в начале матча.
Наша игра с "Манчестер Юнайтед" понравилась мне даже больше, чем сегодня, несмотря на то, что мы проиграли 0:4. Безусловно, результаты крайне важны, но нельзя забывать и о качестве игры. Я уверен, что вскоре у нас все получится, но у нас много работы", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|5
|Тоттенхэм
|2
|4
|6
|Борнмут
|2
|4
|7
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Саутгемптон
|2
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0