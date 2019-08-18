Лэмпард сравнил поражение "Челси" от "МЮ" с ничьей в матче против "Лестера"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча с "Лестером" (1:1) во 2-м туре чемпионата Англии.

"В первые 25 минут "Челси" играл именно в тот футбол, который я хочу видеть. Но затем все изменилось. Мы не сумели забить еще, а соперник сумел вернуться в игру и навязал нам давление. Я разочарован тем, что мы не смогли демонстрировать все 90 минут то качество игры, которое показывали в начале матча.

Наша игра с "Манчестер Юнайтед" понравилась мне даже больше, чем сегодня, несмотря на то, что мы проиграли 0:4. Безусловно, результаты крайне важны, но нельзя забывать и о качестве игры. Я уверен, что вскоре у нас все получится, но у нас много работы", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

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