Лэмпард сравнил поражение "Челси" от "МЮ" с ничьей в матче против "Лестера"

Теги челсилестер ситифрэнк лэмпардманчестер юнайтед

Лэмпард сравнил поражение "Челси" от "МЮ" с ничьей в матче против "Лестера"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча с "Лестером" (1:1) во 2-м туре чемпионата Англии.

"В первые 25 минут "Челси" играл именно в тот футбол, который я хочу видеть. Но затем все изменилось. Мы не сумели забить еще, а соперник сумел вернуться в игру и навязал нам давление. Я разочарован тем, что мы не смогли демонстрировать все 90 минут то качество игры, которое показывали в начале матча.

Наша игра с "Манчестер Юнайтед" понравилась мне даже больше, чем сегодня, несмотря на то, что мы проиграли 0:4. Безусловно, результаты крайне важны, но нельзя забывать и о качестве игры. Я уверен, что вскоре у нас все получится, но у нас много работы", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

Не пропустите: Гвардиола высказался о перепалке с форвардом Агуэро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
6 Борнмут Борнмут 2 4
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
8 Эвертон Эвертон 2 4
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
16 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
19 Челси Челси 1 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов