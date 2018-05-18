Лэмпард сравнил себя с Погба

Легенда английского футбола Фрэнк Лэмпард сравнил себя с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

"Я не до конца понимаю, каким игроком является Погба. Он принимает плохие решения, а затем делает что-то фантастическое. Я представляю, как это действует на Моуринью. Он думает, что нужно иметь такого игрока, способного творить на поле, но в то же время он делает и то, что вредит команде.

Погба - более талантливый игрок, чем я. Он быстрее меня, лучше обращается с мячом, но это не нужно на своей половине поля. Кроме того, Поль концентрируется не на тех вещах. Если бы он попытался услышать то, что от него требует Моуринью, думаю, он стал бы лучше как игрок" - приводит слова Лэмпарда Bleacher Report.

В этом сезоне 25-летний Погба сыграл за "МЮ" 36 матчей, забил 6 голов и сделал 13 ассистов.

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