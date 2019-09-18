Лэмпард установил клубный антирекорд "Челси"

Фрэнк Лэмпард стал первым тренером в истории "Челси", который проиграл в своём дебютном матче в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Opta, предыдущие 11 наставников "синих" добивались более приемлемого результата в первой игре в самом престижном еврокубковом турнире.

В 10 случаях с тренером-дебютантом "Челси" побеждал и 1 раз сыграл вничью.

Напомним, что лондонцы дома потерпели поражение от "Валенсии" со счётом 0:1.

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