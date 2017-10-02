Лэмпард: "В более свободной роли Азар может стать гораздо опаснее"

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Лэмпард: "В более свободной роли Азар может стать гораздо опаснее"

Экс-хавбек "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о позиции Эдена Азара на футбольном поле.

"Азар не стесняется говорить, что он хочет играть под форвардом, то есть на позиции 10-го номера. Он хочет играть под Моратой, и я нахожу это интересным. В течение первых лет Азар всегда играл слева, вполне возможно, это немного сдерживало его. В более свободной роли он может стать гораздо опаснее" - приводит слова Лэмпарда Squawka.

Отметим, что Конте попробовал поставить Азара на позицию "десятки" в играх против "Атлетико" и "Манчестер Сити".

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