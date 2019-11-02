Лэмпард вошел в историю "Челси"

В рамках 11-го тура АПЛ "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал победу над "Уотфордом" (2:1).

Как сообщает Opta, "синие" при Лэмпарде одержали 7 выездных побед кряду во всех турнирах, тем самым повторив клубный рекорд.

Первым такого результата добился тренер "Челси" Бобби Кэмпбелл в 1989 году.

После 11 туров "Челси" идет в АПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.

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