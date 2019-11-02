Лэмпард вошел в историю "Челси"
В рамках 11-го тура АПЛ "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал победу над "Уотфордом" (2:1).
Как сообщает Opta, "синие" при Лэмпарде одержали 7 выездных побед кряду во всех турнирах, тем самым повторив клубный рекорд.
Первым такого результата добился тренер "Челси" Бобби Кэмпбелл в 1989 году.
После 11 туров "Челси" идет в АПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|10
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5