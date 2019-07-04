Лэмпард возглавил "Челси"

"Челси" на своём официальном сайте объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Лэмпард сменил у руля "синих" Маурицио Сарри, который по окончании сезона отправился в "Ювентус".

Последним местом работы 41-летнего англичанина был "Дерби Каунти". "Бараны" получат за тренера компенсацию в размере 4,5 миллионов евро.

Лэмпард отдал "Челси" 13 лет футбольной карьеры (2001-2014), в его активе 648 матчей и 211 забитых голов (клубный рекорд).

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