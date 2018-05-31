Лэмпард возглавил команду из Чемпионшипа

"Дерби Каунти" на своём официальном сайте объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.

39-летний специалист заключил с клубом из Чемпионшипа контракт до лета 2021 года.

Напомним, что Лэмпард только в 2017 году завершил карьеру футболиста и пока не имеет тренерского опыта.

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