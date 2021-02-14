Лэмпард все еще получает зарплату в "Челси"
Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард до сих пор получает зарплату в лондонском клубе, сообщает Daily Mail.
Англичанин до конца июля каждую неделю будет получать на свой счет 75 тысяч фунтов стерлингов от "аристократов". Выплаты могут прекратиться раньше, если специалист возглавит другую команду.
Напомним, Лэмпарда ушел с поста главного тренера "Челси" 25 января. На его место пришел Томас Тухель. Под руководством немца, команда одержала четыре победы в пяти матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18