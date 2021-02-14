Лэмпард все еще получает зарплату в "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард до сих пор получает зарплату в лондонском клубе, сообщает Daily Mail.

Англичанин до конца июля каждую неделю будет получать на свой счет 75 тысяч фунтов стерлингов от "аристократов". Выплаты могут прекратиться раньше, если специалист возглавит другую команду.