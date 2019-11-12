Лэмпард ввел серьезные штрафы для провинившихся игроков "Челси"

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Лэмпард ввел серьезные штрафы для провинившихся игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард разработал систему штрафов для провинившихся игроков, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, самый большой штраф составляет 23 тысячи евро за опоздание на тренировку. На 11 700 евро будет наказан футболист, которые не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки.

Штраф в размере около шести тысяч предназначен для тех игроков, которые покинут стадион после игры не на клубном автобусе. Опоздание на матч штрафуется в размере трех тысяч евро.

Штрафы должны быть оплачены в течение двух недель. В противном случае суммы удваиваются.

Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб занимает третье место в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на восемь очков.

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