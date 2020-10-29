Лэмпард выбрал лучшего игрока между Месси и Роналду

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что он предпочитает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси или Роналду? Это ужасный вопрос! Я выбираю Месси из-за его природного таланта. Но достижения Роналду являются просто невероятными", - сказал Лэмпард в беседе с болельщиками на канале Hyundai UK в YouTube.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. 35-летний Роналду в настоящее время лечится от коронавируса, поэтому сыграл только два матча и забил три мяча.

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