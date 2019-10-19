Лэмпард высказался о будущем Пулишича в "Челси"

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Лэмпард высказался о будущем Пулишича в "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард дал понять, что рассчитывает на летнего новичка команды Кристиана Пулишича.

"Синие" купили американца у дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро. В этом сезоне игрок провёл всего 7 матчей, в которых сделал 4 ассиста.

"Давайте не делать поспешных выводов, ему всего 21 год. У нас большая конкуренция в команде, поэтому люди с пониманием относятся к моему выбору состава. Кристиан молод, и ему нужно усердно работать, продолжать расти. У меня с ним нет проблем. Пулишич прибыл к нам только летом и адаптируется. К нему приковано большое внимание, требования высокие. Но он справится", - цитирует Лэмпарда Goal.com.

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