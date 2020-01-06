Лэмпард высказался о будущем Жиру в "Челси"

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Лэмпард высказался о будущем Жиру в "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил информацию о том, что лондонский клуб готов расстаться с французским нападающим Оливье Жиру

"Новых новостей о Жиру у меня нет. Я общался с ним. Если мы получим предложение, которое устроит клуб, то будем готовы пойти Оливье навстречу. Но для этого должны совпасть желания всех сторон. Поэтому лучше подождать", - приводит слова Лэмпарда ВВС.

Ранее сообщалось, что француз хочет сменить клуб из-за недостатка игровой практики. Интерес к нему проявляют "Интер", "Ювентус", "Ньюкасл", "Лион", "Бордо" и "Рейнджерс".

В нынешнем сезоне 33-летний Жиру провел за "Челси" семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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