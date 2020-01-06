Лэмпард высказался о будущем Жиру в "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил информацию о том, что лондонский клуб готов расстаться с французским нападающим Оливье Жиру.
"Новых новостей о Жиру у меня нет. Я общался с ним. Если мы получим предложение, которое устроит клуб, то будем готовы пойти Оливье навстречу. Но для этого должны совпасть желания всех сторон. Поэтому лучше подождать", - приводит слова Лэмпарда ВВС.
Ранее сообщалось, что француз хочет сменить клуб из-за недостатка игровой практики. Интерес к нему проявляют "Интер", "Ювентус", "Ньюкасл", "Лион", "Бордо" и "Рейнджерс".
В нынешнем сезоне 33-летний Жиру провел за "Челси" семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
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|Борнмут
|21
|20
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|Уотфорд
|21
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|Норвич Сити
|21
|14