Лэмпард высказался о дефиците игровой практики Пулишича

Теги челсифрэнк лэмпардкристиан пулишич

Лэмпард высказался о дефиците игровой практики Пулишича

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о положении в команде американского новичка Кристиана Пулишича.

"Он провёл несколько матчей. Сейчас в состав вернулся Виллиан, который демонстрирует хорошую игру. Сегодня выбор пал на Мэйсона Маунта, который действовал высоко, поскольку нам было необходимо обеспечить плотность в полузащите. Этой мой выбор на конкретную встречу, но Пулишич обязательно получит ещё много игрового времени.

Сегодня у нас в запасе были Педро, Баркли и Батшуайи, который заслуживает минуты на поле своей работой на тренировках. Мне как тренеру приходится делать выбор, поскольку я не могу выпустить одновременно всех футболистов", - цитирует Лэмпарда официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" купил Пулишича прошлой зимой за 64 миллиона евро, но футболист присоединился к "аристократам" только летом после полугодичной аренды в дортмундской "Боруссии".

В активе 21-летнего футболиста 5 матчей в составе лондонской команды и 2 ассиста.

Не пропустите: Лэмпард повторил тренерский антирекорд "Челси" 31-летней давности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Месси жёстко раскритиковал игроков "Барселоны" после поражения от "Гранады"

СМИ: Месси жёстко раскритиковал игроков "Барселоны" после поражения от "Гранады"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов