Лэмпард высказался о дефиците игровой практики Пулишича

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о положении в команде американского новичка Кристиана Пулишича.

"Он провёл несколько матчей. Сейчас в состав вернулся Виллиан, который демонстрирует хорошую игру. Сегодня выбор пал на Мэйсона Маунта, который действовал высоко, поскольку нам было необходимо обеспечить плотность в полузащите. Этой мой выбор на конкретную встречу, но Пулишич обязательно получит ещё много игрового времени.

Сегодня у нас в запасе были Педро, Баркли и Батшуайи, который заслуживает минуты на поле своей работой на тренировках. Мне как тренеру приходится делать выбор, поскольку я не могу выпустить одновременно всех футболистов", - цитирует Лэмпарда официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" купил Пулишича прошлой зимой за 64 миллиона евро, но футболист присоединился к "аристократам" только летом после полугодичной аренды в дортмундской "Боруссии".

В активе 21-летнего футболиста 5 матчей в составе лондонской команды и 2 ассиста.

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