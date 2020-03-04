Лэмпард высказался о победе "Челси" над "Ливерпулем"

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Лэмпард высказался о победе "Челси" над "Ливерпулем"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Ливерпулем" (2:0). Об этом сообщает BBC Sport.

"Я очень горд. "Ливерпуль" - лучшая команда чемпионата, они делают невероятные вещи. Выступления такого качества - нечто особенное. Мы понимаем, что впереди долгий путь, но в такие моменты стоит порадоваться", - сказал Лэмпард.

Таким образом, синие прошли в 1/4 финала Кубка Англии.

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