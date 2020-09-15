Лэмпард высказался о победе над "Брайтоном"

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Лэмпард высказался о победе над "Брайтоном"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарии после матча 1-го тура АПЛ против "Брайтона", в котором его команда выиграла со счётом 3:1.

"Думаю, мы сыграли здорово. Мне понравился подход футболистов к работе. Мы вместе всего четыре дня, поэтому не стоит ожидать, что у нас сразу всё будет идеально. Команда проявила решительный настрой. В прошлом году в такой игре мы вполне могли бы потерять очки", - приводит слова Лэмпарда BBC.

Во 2-м туре АПЛ "Челси" примет действующего чемпиона "Ливерпуль". Матч состоится 20 сентября в 17:30 по московскому времени.

Не пропустите: "Челси" стал третьим клубом, набравшим 2000 очков в АПЛ. | http://soccernews.ru
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