Лэмпард высказался о положении "Эвертона"

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Лэмпард высказался о положении "Эвертона"

Фото: инстаграм "Эвертона"\Автор неизвестен

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высказался о положении "ирисок" в АПЛ.

"Думаю, это и так ясно, не так ли? Это не то, о чем можно спорить, учитывая наше положение в таблице.

Мы как команда и как тренерский штаб просто должны трудиться над достижением результатов и улучшением своей позиции".

Когда мы победили на прошлой неделе, ситуация выглядела гораздо лучше. Сегодня мы проиграли, и теперь ситуация хуже", - сказал Лэмпард.

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