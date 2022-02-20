Лэмпард высказался о положении "Эвертона"

Фото: инстаграм "Эвертона"\Автор неизвестен

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высказался о положении "ирисок" в АПЛ.

"Думаю, это и так ясно, не так ли? Это не то, о чем можно спорить, учитывая наше положение в таблице.



Мы как команда и как тренерский штаб просто должны трудиться над достижением результатов и улучшением своей позиции".



Когда мы победили на прошлой неделе, ситуация выглядела гораздо лучше. Сегодня мы проиграли, и теперь ситуация хуже", - сказал Лэмпард.

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