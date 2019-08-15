Лэмпард высказался о поражении "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после матча за Суперкубок УЕФА, в котором его команда уступила в серии пенальти "Ливерпулю".
"У меня есть поводы гордиться игрой команды. Мы провели тяжёлый матч против соперника, у которого было больше времени на отдых. Иногда решающим фактором в футболе становится удача. В сравнении с воскресным матчем мы сыграли на уровень выше, но в итоге не повезло", - цитирует Лэмпарда BBC.
Напомним, что в воскресенье "Челси" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:4) в поединке первого тура АПЛ.
Что касается игры за Суперкубок УЕФА, то основное время матча завершилось ничьей 1:1, в овертаймах команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались "красные".
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