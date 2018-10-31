Лэмпард высказался о предстоящем матче с "Челси"

3 Теги челсидерби каунтифрэнк лэмпард

Лэмпард высказался о предстоящем матче с "Челси"Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет праздновать победу над "Челси" в матче Кубка английской лиги, который пройдет сегодня.

"Я не буду праздновать, если мы победим, и я смогу легко сдержать себя, так как я уважаю клуб. Когда я забивал в ворота "Челси", то не праздновал. Я не сделал бы этого даже через миллион лет. Я по-прежнему люблю "Челси" и болельщиков этого клуба. Надеюсь, связь с ними останется навсегда. 

Будучи тренером, я проявлю уважение к "Челси". Я должен ценить всё, что клуб сделал для меня. Я буду чувствовать гордость от возвращения в место, которое я называл домом на протяжении 13 лет", - отметил он.  | soccernews.ru

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Комментарии
Генич

Не утруждай себя ты не выиграешь

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Al ~ Djaamal

Верно молвишь, Генич. На правду всегда бомбят. Сегодня он вылетит

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РМ

твоё пидорастическое мнение стрелочник нах никому не облокатилось

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