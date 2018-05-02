Лэмпард высказался о шансах "Реала" в финале Лиги Чемпионов

Экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард оценил шансы "Реала" на победу в Лиге Чемпионов.

"Бавария" смотрелась великолепно. Мы все оказывались в таких ситуациях, и в футболе не бывает более неприятного чувства, чем то, когда ты понимаешь, что заслуживал результата.

"Реал" не тот, что в последние несколько лет. Несмотря на огромный успех, они сейчас на более низком уровне. Смогут ли они рассчитывать на удачу еще раз?" - приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

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