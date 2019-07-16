Лэмпард высказался о составе "Челси"

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Лэмпард высказался о составе "Челси"

Новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его устраивает состав лондонского клуба.

"Я считаю, что у нас хороший состав. Мы не можем совершать трансферы, но мне и не нужны новые игроки. Я доволен командой и верю в ее успех. Я хорошо знаю этих футболистов и доволен их отношением к делу.

Хочу, чтобы при владении мячом мои футболисты стремились создавать моменты у ворот соперника, а при потерях старались его вернуть", - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

В новом сезоне "Челси" стартует в чемпионате Англии гостевым матчем с "Манчестер Юнайтед". Игра состоится 11 августа.

Не пропустите: Жиру доволен назначением Лэмпарда на пост главного тренера "Челси". | http://soccernews.ru
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