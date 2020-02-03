Лэмпард высказался о сроках восстановления Пулишича

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Лэмпард высказался о сроках восстановления Пулишича

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии травмированного американского полузащитника Кристиана Пулишича.

"Мне сложно сказать, когда Кристиан вернется в строй. На прошлой неделе мы надеялись привлечь его к тренировкам, но нам пришлось отказаться от этой идеи. Пока я не могу сказать, когда он сможет тренироваться", - приводит слова Фрэнка Лампарда Goal.com. 

Пулишич перешел в "Челси" летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро. В нынешнем сезоне 21-летний американец провел за лондонский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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