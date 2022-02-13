Лэмпард высказался об игре ван де Бека
Фото: инстаграм ван де Бека\Автор неизвестен
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко отозвался об игре голландского хавбека команды Донни ван де Бека.
"Я знал Донни как игрока со стороны. Сюда я пригласил его из-за таланта, интеллекта и трудолюбия. Он техничный игрок, в трудолюбии он не уступал другим игрокам.
Он давал нам чувство спокойствия и связывал игру. Данни также уверенно владел мячом, именно для этого я его сюда пригласил. Я большой поклонник его как игрока. Думаю, он способен выступать на разных позициях", – сказал английский тренер.
Аренда нидерландца из "Манчестер Юнайтед" рассчитана до конца сезона.
Также не пропустите: Рауль Альбиоль прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче против "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
-
Маркиньос назвал Мбаппе одним из лучших игроков в истории ПСЖ
-
Бензема анонсировал свое возвращение после травмы (видео)
-
Фаната "Палмейраса" убили после поражения от "Челси" в финале КЧМ
-
Источник: "Реал" может назначить Почеттино
-
Маркиньос высказался об адаптации Месси в ПСЖ
-
Стал известен шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на усиление атаки
-
Лэмпард высказался об игре ван де Бека
-
Официально: "Севилья" продлила контракт с Акуньей
-
Стал известен диагноз Ловрена
-
"Барселона" заинтересована в защитнике "Интера"
-
"Ювентус" может расстаться с Сандро и Рабьо
-
Рауль Альбиоль прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче против "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" может продлить контракт с Де Хеа
-
Клопп рассказал о будущем Милнера в "Ливерпуле"
-
Киммих высказался после поражения от "Бохума"
-
"Лион" хочет вернуть Ляказетта
-
Почеттино поделился ожиданиями от "Реала" в очном матче
-
Два итальянских клуба заинтересованы в капитане "Милана"
-
Канселу высоко оценил своих партнеров по "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18