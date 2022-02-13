Лэмпард высказался об игре ван де Бека

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Лэмпард высказался об игре ван де Бека

Фото: инстаграм ван де Бека\Автор неизвестен

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко отозвался об игре голландского хавбека команды Донни ван де Бека.

"Я знал Донни как игрока со стороны. Сюда я пригласил его из-за таланта, интеллекта и трудолюбия. Он техничный игрок, в трудолюбии он не уступал другим игрокам.

Он давал нам чувство спокойствия и связывал игру. Данни также уверенно владел мячом, именно для этого я его сюда пригласил. Я большой поклонник его как игрока. Думаю, он способен выступать на разных позициях", – сказал английский тренер.

Аренда нидерландца из "Манчестер Юнайтед" рассчитана до конца сезона.

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