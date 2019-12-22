Лэмпард высказался об удалении Сон Хын Мина

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Лэмпард высказался об удалении Сон Хын Мина

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением об эпизоде с удалением нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.

"По моему мнению, красную можно было показывать в эпизоде с пенальти. Гассанига просто влетел в Маркоса Алонсо. Возможно, он сделал это неосознанно, тогда понятно, почему арбитр его не удалил.

Момент с Сон Хын Мином - чистая красная карточка и неважно, насколько сильный был удар", - приводит слова Лэмпарда ВВС.

Отметим, что главным арбитром матча, который завершился победой "синих" (2:0), был Энтони Тэйлор.

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