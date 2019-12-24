Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам

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Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам. Об этом сообщает Goal.

"Если мы будем поддерживать игроков, то избежим ситуации, в которой раньше был "Челси". Тогда в клубе были футболисты мирового уровня в возрасте 20 или 21 года и тренеры не сильно держались за них. Я хочу изменить это и поддерживать молодых игроков", - сказал Лэмпард.

"Челси" после 18 туров АПЛ занимает 4 место в турнирной таблице. Лэмпард возглавил лондонский клуб летом 2019 года.

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