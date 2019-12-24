Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам. Об этом сообщает Goal.
"Если мы будем поддерживать игроков, то избежим ситуации, в которой раньше был "Челси". Тогда в клубе были футболисты мирового уровня в возрасте 20 или 21 года и тренеры не сильно держались за них. Я хочу изменить это и поддерживать молодых игроков", - сказал Лэмпард.
"Челси" после 18 туров АПЛ занимает 4 место в турнирной таблице. Лэмпард возглавил лондонский клуб летом 2019 года.
А еще: Стали известны условия контракта Ибрагимовича с "Миланом"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вальверде оценил достижения "Барселоны" в 2019 году
-
"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года
-
Трофеи под елку, интрига в Бундеслиге и крах "Милана": разбираем все, что вы должны знать о предпоследних выходных 2019 года
-
"Барселона" летом сделает предложение по трансферу Неймара
-
У Кудряшова есть пять вариантов продолжения карьеры
Лента новостей
-
Дюков: "РФС ничего не инициировал по Дзюбе"
-
Президент "Наполи": "Нас ждёт светлое будущее с Гаттузо"
-
Алиссон рассказал об ожиданиях от матча с "Лестером"
-
Дюков прокомментировал решение комитета по этике отстранить Гинера от футбола
-
"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго"
-
Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам
-
Вальверде оценил достижения "Барселоны" в 2019 году
-
Слуцкий подшутил над Дзюбой
-
Анчелотти дал обещание болельщикам "Эвертона"
-
1
Оздоев показал, как играет с сыном в футбол
-
Дзюба о призе игроку года в РПЛ: "Безумно приятно! Идем дальше"
-
Глушаков признался, что получает удовольствие от работы с Шалимовым
-
Игнашевич прокомментировал продление контракта с "Торпедо"
-
"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года
-
Трофеи под елку, интрига в Бундеслиге и крах "Милана": разбираем все, что вы должны знать о предпоследних выходных 2019 года
-
1
Фанат по ходу матча "Тоттенхэм" - "Челси" сменил футболку Сона на майку Лэмпарда
-
Стали известны условия контракта Ибрагимовича с "Миланом"
-
Караваев рассказал, почему вернулся в Россию после пяти лет выступлений в Европе
-
1
"Ювентус" рассматривает вариант с возвращением Погба этой зимой
-
2
"Барселона" летом сделает предложение по трансферу Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12