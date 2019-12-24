Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам. Об этом сообщает Goal.

"Если мы будем поддерживать игроков, то избежим ситуации, в которой раньше был "Челси". Тогда в клубе были футболисты мирового уровня в возрасте 20 или 21 года и тренеры не сильно держались за них. Я хочу изменить это и поддерживать молодых игроков", - сказал Лэмпард.

"Челси" после 18 туров АПЛ занимает 4 место в турнирной таблице. Лэмпард возглавил лондонский клуб летом 2019 года.

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