Лэмпард: "Я ценю поддержку фанатов, но оскорбительных песен мы не хотим"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сказал, что клуб против того, чтобы болельщики исполняли оскорбительные песни. Об этом сообщает The Guardian.

"Я не слышал, что именно пели фанаты. Однако если в их текстах есть оскорбительные слова, я не хочу это слышать. Я ценю поддержку фанатов, но оскорбительных песен мы не хотим", - сказал Лэмпард.

Напомним, специалист возглавил "Челси" этим летом. 31 июля и 3 августа "синие" проведут товарищеские матчи с "Ред Буллом" и "Боруссией".

А еще: Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть "Челси"| http://soccernews.ru