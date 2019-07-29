Лэмпард: "Я ценю поддержку фанатов, но оскорбительных песен мы не хотим"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сказал, что клуб против того, чтобы болельщики исполняли оскорбительные песни. Об этом сообщает The Guardian.
"Я не слышал, что именно пели фанаты. Однако если в их текстах есть оскорбительные слова, я не хочу это слышать. Я ценю поддержку фанатов, но оскорбительных песен мы не хотим", - сказал Лэмпард.
Напомним, специалист возглавил "Челси" этим летом. 31 июля и 3 августа "синие" проведут товарищеские матчи с "Ред Буллом" и "Боруссией".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16