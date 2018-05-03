Лэмпард: "Я уверен, что Джеррард добьется успеха в роли тренера"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард не сомневается в том, что бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард добьется успеха на тренерской скамье.

"Я уверен, что Джеррард добьется успеха. Я знаю его долгое время и могу сказать, что у него отличное понимание игры. Его объем знаний о футболе и умение анализировать впечатляет. Он станет отличным приобретением для любого клуба", - сказал он.

Напомним, что Джеррард близок к назначению в "Рейнджерс". | http://soccernews.ru