Лэмпард: "Я уверен, что Джеррард добьется успеха в роли тренера"

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Лэмпард: "Я уверен, что Джеррард добьется успеха в роли тренера"Бывший полузащитник "Челси"  Фрэнк Лэмпард не сомневается в том, что бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард добьется успеха на тренерской скамье.

"Я уверен, что Джеррард добьется успеха. Я знаю его долгое время и могу сказать, что у него отличное понимание игры. Его объем знаний о футболе и умение анализировать впечатляет. Он станет отличным приобретением для любого клуба", - сказал он.

Напомним, что Джеррард близок к назначению в "Рейнджерс". | http://soccernews.ru

 

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