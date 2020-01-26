Лэмпард заявил, что "Челси" нуждается в усилении

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард просит клуб усилить состав.

"Летом у нас была дисквалификация. Нас покинул Эден Азар, один из лучших футболистов в истории команды. Одной из моих задач является работа на тренировках, чтобы футболисты становились лучше.

Прошлым летом мы не удержали свои позиции, и теперь для продвижения нам необходимы новые игроки. Я не занимаюсь финансами клуба, однако я должен быть честен", - приводит слова Лэмпарда BBС.

После 24 туров "Челси" идет в АПЛ на четвертом месте.

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