Лэмпард заявил, что Челси проходит сложный период

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Лэмпард заявил, что Челси проходит сложный периодНаставник "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий по итогам матча с "Астон Виллой" (1:1).

Мы хорошо начали встречу, выиграли первый тайм, в целом показывали хороший футбол. "Вилла" имела всего несколько моментов. Пропустили гол в тот момент, когда они из игроков нашей команды, Андреас Кристенсен, лежал на газоне. Еще, кажется, и рука была незадолго до гола.

Однако, у нас были шансы и в дальнейшем, несколько раз были близки к взятию ворот. Хочу сказать, что месяц назад мы бы победили в этой игре. Но сейчас у нас сложный период. Мы станем сильнее, когда он закончится", – сказал тренер BBC Sport.

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