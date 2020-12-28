Лэмпард заявил, что Челси проходит сложный период
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий по итогам матча с "Астон Виллой" (1:1).
Мы хорошо начали встречу, выиграли первый тайм, в целом показывали хороший футбол. "Вилла" имела всего несколько моментов. Пропустили гол в тот момент, когда они из игроков нашей команды, Андреас Кристенсен, лежал на газоне. Еще, кажется, и рука была незадолго до гола.
Однако, у нас были шансы и в дальнейшем, несколько раз были близки к взятию ворот. Хочу сказать, что месяц назад мы бы победили в этой игре. Но сейчас у нас сложный период. Мы станем сильнее, когда он закончится", – сказал тренер BBC Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18