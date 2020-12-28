Лэмпард заявил, что Челси проходит сложный период

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий по итогам матча с "Астон Виллой" (1:1).

Мы хорошо начали встречу, выиграли первый тайм, в целом показывали хороший футбол. "Вилла" имела всего несколько моментов. Пропустили гол в тот момент, когда они из игроков нашей команды, Андреас Кристенсен, лежал на газоне. Еще, кажется, и рука была незадолго до гола.