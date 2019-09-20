Лэмпард заявил, что Моуринью повлиял на него больше всех тренеров

Теги жозе моуриньючелсифрэнк лэмпард

Лэмпард заявил, что Моуринью повлиял на него больше всех тренеров

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, как на него повлияла работа под руководством Жозе Моуринью. Об этом сообщает Sky Sports.

"На меня оказали влияния все тренеры, под руководством которых я играл. Моуринью повлиял на меня больше всего.

Под его руководством я работал в тот момент, когда изменилось мое мировоззрение. Он сделал меня намного сильнее и увереннее.

Сейчас я пытаюсь работать так же со своими игроками, стараясь наладить личные отношения с ними. 

Я многому научился у Моуринью, однако его копировать я не буду. Буду самим собой", - сказал Лэмпард.

Напомним, этим летом Лэмпард возглавил "Челси". Моуринью возглавлял лондонский клуб с 2004 по 2007 год и с 2013 и 2015 год.

А еще: Моуринью рассказал, что думает о нынешнем положении "Реала"| http://soccernews.ru
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