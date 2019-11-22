Лэмпард заявил, что ни за что не согласится возглавить "Тоттенхэм"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард сказал, что никогда бы не возглавил "Тоттенхэм", как это сделал бывший тренер клуба Жозе Моуринью, передает Sky Sports.
Напомним, португальский специалист дважды работал в стане "синих" и в свое время заявлял, что из уважения к болельщикам "Челси" никогда не возглавит "Тоттенхэм".
"Уверенно скажу, что нет. Через 10 лет я скажу то же самое. Но Жозе уже работал во многих клубах, мы должны уважать его право работать там, где ему хочется", - сказал Лэмпард.
Напомним, Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября после отставки Маурисио Почеттино.
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