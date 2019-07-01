Лэмпарда освободили от работы ради переговоров с "Челси"

Теги челсидерби каунтифрэнк лэмпард

Лэмпарда освободили от работы ради переговоров с "Челси"

"Дерби Каунти" освободил на два дня от тренировок наставника команды Фрэнка Лэмпарда, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство "баранов" пошло на такой шаг, чтобы 41-летний специалист как можно скорее завершил переговоры с "Челси".

Ранее утверждалось, что Лэмпард уже согласовал с "синими" трёхлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

"Дерби" форсирует процесс, поскольку опасается, что у команды не будет нормальной предсезонной подготовки.

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