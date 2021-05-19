Лэмпарда включили в Зал славы АПЛ

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Лэмпарда включили в Зал славы АПЛФото: инстаграм Лэмпарда/Автор неизвестен

Пятым футболистом, включенным в Зал славы АПЛ стал экс-игрок "Челси" и "Манчестер Сити" Фрэнк Лэмпард.

Англичанин принял участие в 609 матчах английской Премьер-Лиги, в которых сумел забить 177 голов и отдал 102 голевые передачи, трижды становился чемпионом и один раз получил награду, как лучшему футболисту сезону.

Напомним, что до этого в Зал славы АПЛ были включены Алан Ширер, Тьери Анри, Рой Кин и Эрик Кантона.

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