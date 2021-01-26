Лэмпарду не дали попрощаться с игроками "Челси"

Стали известны подробности отставки Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси".

По информации The Athletic, в понедельник утром 42-летнего наставника вызвали по телефону в офис лондонского клуба, где об увольнении ему сообщили директор Марина Грановская и председатель совета директоров Брюс Бак.

При этом с футболистами Лэмпарду лично попрощаться не удалось. Новость о его уходе игрокам передал технический советник Петр Чех.

Напомним, что, скорее всего, в ближайшее время "Челси" возглавит немецкий специалист Томас Тухель.

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