Лэмпарду не дали попрощаться с игроками "Челси"

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Лэмпарду не дали попрощаться с игроками "Челси"

Стали известны подробности отставки Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси".

По информации The Athletic, в понедельник утром 42-летнего наставника вызвали по телефону в офис лондонского клуба, где об увольнении ему сообщили директор Марина Грановская и председатель совета директоров Брюс Бак.

При этом с футболистами Лэмпарду лично попрощаться не удалось. Новость о его уходе игрокам передал технический советник Петр Чех.

Напомним, что, скорее всего, в ближайшее время "Челси" возглавит немецкий специалист Томас Тухель.

Не пропустите: Лэмпард заявил, что ему не хватило времени в "Челси" для больших побед. | http://soccernews.ru
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