Лена Герке - очаровательная экс-подруга Сами Хедиры

Лена Герке - немецкая модель, ведущая телеканала Next Topmodel и бывшая девушка полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиры.

Пара встречалась 4 года и рассталась в 2015 году.

"Лена и я решили расстаться несколько недель назад. Нам обоим это расставание далось нелегко, но мы просим всех о том, чтобы подробные детали остались не освещены на публике", - заявил игрок.

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