Льенар заявил, что газон перед финалом Кубка лиги покрасили зеленой краской

Полузащитник "Страсбура" Димитри Льенар в одном из интервью рассказал, что газон на стадионе "Пьерр Моруа" перед финалом Кубка лиги покрасили зеленой краской.

Напомним, 30 марта, "Страсбур" переиграл "Генгам" и в четвертый раз в истории выиграл турнир.

"Страсбур" занимает 10 строчку турнирной таблицы Лиги 1, "Генгам" располагается на 19 месте в чемпионате.

Не пропустите: Спортивный директор "Марселя" может перейти в "Арсенал" | http://soccernews.ru