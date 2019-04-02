Льенар заявил, что газон перед финалом Кубка лиги покрасили зеленой краской

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Льенар заявил, что газон перед финалом Кубка лиги покрасили зеленой краской

Полузащитник "Страсбура" Димитри Льенар в одном из интервью рассказал, что газон на стадионе "Пьерр Моруа" перед финалом Кубка лиги покрасили зеленой краской.

Напомним, 30 марта, "Страсбур" переиграл "Генгам" и в четвертый раз в истории выиграл турнир.

"Страсбур" занимает 10 строчку турнирной таблицы Лиги 1, "Генгам" располагается на 19 месте в чемпионате.

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