Ленин из "Спартака": Ещенко поздравил болельщиков с первым мая
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поздравил болельщиков с праздником всех трудящихся.
"Мир, труд, май", – написал Ещенко в своем Instagram и предстал в Владимира Ленина.
Фото: Ещенко в образе Ильича.
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|Команда
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|Локомотив Москва
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|4
|Краснодар
|28
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|5
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|50
|6
|Уфа
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|39
|7
|Арсенал Тула
|28
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|8
|Урал
|28
|37
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|Рубин
|28
|36
|10
|Ахмат
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|35
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|Ростов
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|34
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|28
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|24
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|28
|24
|16
|СКА Хабаровск
|28
|13