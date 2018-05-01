Ленин из "Спартака": Ещенко поздравил болельщиков с первым мая

Теги спартак москваандрей ещенко

Ленин из "Спартака": Ещенко поздравил болельщиков с первым мая
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поздравил болельщиков с праздником всех трудящихся.

"Мир, труд, май", – написал Ещенко в своем Instagram и предстал в Владимира Ленина.

Фото: Ещенко в образе Ильича.

 

Мир труд май

Публикация от ESHCHENKO ANDREY (@eshchenko.andrey)

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