Ленин перешел в клуб ФНЛ "Акрон"

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Ленин перешел в клуб ФНЛ "Акрон"

Тольяттинский "Акрон" объявил о переходе бразильского полузащитника Маркса Ленина Дос Сантоса Гонсалвеса.

Ленин являлся свободным агентом, поэтому достался "Акрону" бесплатно. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2023 года. За тольяттинцев хавбек будет выступать под 15-м номером.

20-летний Ленин является воспитанником "Фламенго". Вызывался в юниорскую сборную Бразилии U15. 

"Акрон" после 16 туров занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

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