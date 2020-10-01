"Ленинградец" обыграл "Чертаново" по пенальти в Кубке России

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"Ленинградец" обыграл "Чертаново" по пенальти в Кубке России

"Ленинградец" в домашнем матче обыграл "Чертаново". В основное время команды не выявили победителя, но в серии пенальти хозяева оказались сильнее.

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Чертаново" (Москва) - 0:0. Пенальти - 6:5

"Ленинградец" (Санкт-Петербург): Николаев (Петров, 85), Сизько, Костин, Пинчук, Анисимов, Шиков (Савицкий, 58), Казаков, Поляков, Орлов (Воробьев, 58), Хлусов (Умаров, 68. Баширов, 85).

"Чертаново" (Москва): Яворский, Кондаков, Молодняков, Рудковский (Першин, 24), Камышев, Тюменцев, Надольский (Молтенинов, 62), Сулейманов, Левин, Завезен (Савельев, 63), Молчанов.

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