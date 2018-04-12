Ленинградская область хочет помочь "Тосно" преодолеть финансовые проблемы

Председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Геннадий Колготин заявил, что администрация может помочь клубу "Тосно", который испытывает финансовые сложности.

"Администрация Ленинградской области никогда не отказывала клубу в организационной помощи, которую могла оказать профессиональной команде, имеющей частного владельца. В том числе достигнута договоренность об аренде в качестве домашней игровой базы стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге, в качестве рекламодателей к финансированию команды привлечены несколько областных предприятий.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагал создать "народную команду" путем преобразования "Тосно" в открытое акционерное общество, что изменило бы статус клуба и дало возможность привлечения дополнительного финансирования из различных источников", – приводят слова Колготина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что в клубе есть задержки с выплатой зарплаты и премиальных.

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