Ленинградское дерби как шанс для реабилитации: "Зенит" принимает "Тосно"

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Ленинградское дерби как шанс для реабилитации: "Зенит" принимает "Тосно"

"Зенит" – "Тосно"

Стадион: " Санкт-Петербург" (Россия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Алексей Еськов (Москва)

Закрывать программу 17 тура российской Премьер-лиги будет поединок на стадионе "Санкт-Петербург", где встретятся "Зенит" и "Тосно". Первые располагаются в лидирующей группе команд чемпионата, вторые – недалеко от зоны вылета. Однако главный вопрос этой встречи звучит примерно так: сможет ли команда Роберто Манчини преодолеть пятиматчевую безвыигрышную серию, четырехматчевую безголевую серию и выйти из кризиса? Ответ на него, возможно, будет дан во время ленинградского дерби.

Еще совсем недавно питерский "Зенит" возглавлял турнирную таблицу российской Премьер-лиги. А два месяца назад и вовсе велись разговоры о том, что у "сине-бело-голубых" нет конкурентов в чемпионате. Однако с приходом осени ситуация изменилась кардинальным образом. Питерцы целиком и полностью провалили октябрь и в данный момент безвыигрышная победа "Зенита" в Премьер-лиге составляет уже 5 матчей (3 ничьи и 2 поражения).

Причем проиграли питерцы в двух последних домашних матчах, уступив всухую тульскому "Арсеналу" (0:1) и московскому "Локомотиву" (0:3). Перед уходом на двухнедельную паузу на игры сборных "сине-бело-голубые" не смогли в гостях сломить сопротивление казанского "Рубина" (0:0). Кстати, в четырех последних поединках в чемпионате "сине-бело-голубые" не забивали. Команде Роберто Манчини, к которому накопилось, наверное, уже немало вопросов, важно вернуть уверенность в своих силах, накануне принципиального поединка против "Спартака" в следующем туре. Хотя петербургцев еще ждет домашний матч в четверг против македонского "Вардара" в Лиге Европы.

В отличие от "Зенита", у другого представителя Ленинрадской области "Тосно" есть чем похвастаться за последние полтора месяца. Команда Дмитрия Парфенова впервые выдала 4-матчевую беспроигрышную серию (2 победы и 2 ничьих) в элитной лиге. Также тосненцы смогли пробиться в четвертьфинал Кубка России, обыграв в серии послематчевых пенальти "Томь" (0:0, по пен. 6:5). Но в прошлом туре беспроигрышная серия все-таки оборвалась, когда ленинградцы дома проиграли "Краснодару" (1:3). На данный момент подопечные Дмитрия Парфенова по-прежнему остаются в зоне переходных матчей. И именно сейчас для них может наступить момент истины, ведь в ближайших играх соперниками команды будут тульский "Арсенал", московские ЦСКА и "Локомотив". Оттого, как проведут эти встречи тосненцы и будет зависеть их место в турнирной таблице на время зимней паузы. 

Отметим, что в матче первого круга "Зенит" добыл минимальную победу за счет гола Александра Кокорина на 10-й минуте матча. Также в истории встреч между соперниками значится и поединок Кубка России, сыгранный два года назад в рамках 1/8 финала. Тогда питерцы также взяли верх (5:0), а один из дублей на свой счет записал Артем Дзюба.  

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Тосно":

Обе встречи между командами завершались победами "Зенита" (5:0 и 1:0)

Безвыигрышная серия питерцев длится 4 матча

В последних 10 встречах "Тосно" потерпел два поражения

В российской Премьер-лиге "Зенит" не может победить с 24 сентября текущего года

Ориентировочные составы на игру:

"Зенит": Лодыгин – Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Паредес, Краневиттер, Ерохин, Полоз, Кокорин, Дзюба.

"Тосно": Юрченко – Кутин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Галиулин, Трошечкин, Карницкий, Мирзов, Марков, Заболотный.

Прогноз на матч "Зенит" – "Тосно":

Очевидно, что "Тосно" без боя не сдастся на милость фавориту матча, которому предстоит решить сложную задачу, чтобы победить. В то же время "Зенит" не имеет права на очередную осечку. Даже перерыв в чемпионате на игры сборных не может служить для Роберто Манчини оправданием.

Букмекеры не сомневаются в победе питерской команды. На победу "Зенита" в среднем предлагается коэффициент – 1.28. Успех гостей оценивается примерно в 11.00 баллов. На ничью коэффициент равен 5.50 баллов.         

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
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