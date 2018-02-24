Ленивая "Бавария": мюнхенцы подарили одно очко "Герте"

Субботняя программа 24-го тура немецкой Бундеслиги продолжилась рядом матчей, среди которых нельзя было не выделить противостояние в Мюнхене, где местная "Бавария" принимала столичную "Герту". Во втором круге чемпионата подопечные Юппа Хайнкеса могут себе позволить играть вальяжно, их чемпионские амбиции под сомнения никто поставить не может. Баварцы лидируют с отрывом в 19 очков от ближайшего преследователя. Берлинский клуб в последнее время серьезно сдал, из-за чего опустился в нижнюю часть турнирной таблицы, хотя до зоны вылета по-прежнему далеко.

"Бавария" находиться в таком положении, что может позволить себе выставить с первых минут атакующий состав, одновременно поместив на поле Томаса Мюллера, Арьена Роббена, Франка Рибери и Роберта Левандовски. "Герта" имеет определенные кадровые проблемы, хотя это вряд ли имеет слишком большое значение, когда речь идет об игре против немецкого футбольного монополиста в его же детище. В последний раз "старая дама" побеждала мюнхенцев на выезде еще в прошлом веке, когда вода была чище и солнце светило ярче.

"Бавария" с первых же минут завладела территориальным преимуществом и уже в дебюте встречи должна была открывать счет. Левандовски буквально с метра замыкал фланговую подачу от Алабы, но голкипер Ярстейн совершил просто фантастический сейв и спас свою команду. "Герта" выглядела разобрано, гости не знали, что противопоставить действующему чемпиону. До перерыва польский бомбардир имел еще несколько моментов, чтобы отличиться. Но сначала Торунарига подстраховал своего вратаря, а затем самому Левандовски не хватило точности. Также транжирством занимался и Франк Рибери, который на 36-й минуте с убойной позиции умудрился пробить мимо ворот.

Во второй половине встречи "Бавария" разленилась. Матч проходил в среднем темпе, а мюнхенцы катали мяч туда-сюда, как будто уже выигрывали, как минимум, в три гола. Дабы встряхнуть свою команду Юпп Хайнкес очень быстро, как для себя, использовал все три отведенные регламентом замены, но кардинальным образом на футбольном поле ничего не поменялось.

Таким образом, мюнхенский гранд так и не удосужился забить в ворота "Герты" и тем самым подарил одно очко нуждающимся берлинцам.

"Бавария" – "Герта" – 0:0

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара (Видаль, 75), Мюллер (Вагнер, 71), Роббен, Рибери (Коман, 68), Левандовски

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхардт, Лустенбергер, Дарида, Лнеки, Лазаро, Калу (Дуда, 80), Зельке (Эссвайн, 71)

Богдан Архипенко

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