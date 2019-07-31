Ленивый Кроос, непродуктивный Йович и эпидемия травм! Почему "Реал" рискует провалить следующий сезон?

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Ленивый Кроос, непродуктивный Йович и эпидемия травм! Почему "Реал" рискует провалить следующий сезон?

Зинедин Зидан пока не стал мессией для испанского гранда. Вернувшись к рулю "бланкос" после непродолжительного перерыва, французский специалист обещал построить победный проект, но с первого же поединка на предсезонных сборах "Реал" продемонстрировал старые симптомы болезни. Несмотря на несколько хороших трансферов (Азар, Йович, Мэнди) рисунок игры команды совсем не изменился – мадридцы не излучают особого желания, регулярно проваливаются в обороне, оставляя соперникам гектары свободных зон, и не поражают впереди. Новый сезон еще не начался, а фанаты королевского клуба уже ожидают худшего, и небезосновательно.

Команде все равно, у нее слабая мотивация, они играют без желания. Это признает сам тренер, и это – его персональная вина, за которую, возможно, придется отвечать в ближайшем будущем. После унизительного поражения в дерби от "Атлетико" Зидан оправдывался скверным настроем своих подопечных: "Мы очень плохо начали матч, пропустив два мяча за стартовые восемь минут, и не нашли, чем ответить. Нам не хватало всего, особенно интенсивности. Они забили нам 7 голов, такого не должно быть. Но для нас это был обычный товарищеский матч. Зато "Атлетико" был настроен воинственно". На самом деле, проблема с интенсивностью и правильным настроем губят Мадрид не впервые. Нечто похожее неоднократно случалось как в официальных, так и контрольных поединках уже при Зизу. В трех матчах на Международном кубке чемпионов "Реал" непременно пропускал быстрый гол: Толиссо забил на 15-й минуте, Обамеянгу понадобилось 10, а Коста с Фелиш дважды отличились за стартовые 8 минут. Пока "бланкос" протирали глаза, соперники делали у ворот Куртуа все, что заблагорассудится. Обороне справедливо достается больше всего, ведь 12 пропущенных мячей – настоящий кошмар. Атлетико при безупречной реализации имел все шансы забивать десять...

Революция состава пока не приживается. Масштабная перестройка состава, анонсированная Флорентино Пересом, завершилась появлением пяти новых лиц – Азар, Йович, Мэнди, Милитао и Родриго. Пожалуй, никто не будет отрицать, что звездным статусом обладает только бельгиец, а другим еще предстоит развивать собственный потенциал. Все новички (298 млн евро) пополнили состав "Реала" накануне североамериканского турне, но стартовая "одиннадцатка" Зидана не претерпела каких-либо кардинальных изменений по сравнению с прошлым сезоном. За исключением Азара, ставка снова делается на старую гвардию, которая все труднее находит в себе уже упомянутую мотивацию. "Это все, что мы сейчас имеем", – оценивает кадровую ситуацию Зидан, умоляя Переса подписать Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Мэнди и Йович стоили 108 млн евро, но ни один из них не усилил игру команды. Что-то качественно новое продемонстрировали только Кубо и Родриго – 18-летние таланты, которых ждет сезон в "Кастильи" под руководством Рауля.

Йович пока не вписался ни во что, не то что в игру. Серб претендует на статус главного трансферного провала "бланкос". У него не получается абсолютно ничего. Шестидесятимиллионный форвард, призванный заменить ветерана Бензема, появлялся в трех матчах Реала на МКЧ, но каждый раз его преследовала неудача. Против "Баварии" Йович сыграл 45 минут, почти не касался мяча, ни разу не пробил по воротам и был заменен в перерыве, получив просто ужасную прессу. Дальше было еще хуже: Лука покинул поле уже на 15-й минуте встречи с "Арсеналом" из-за вынужденной замены после красной Начо, а его первое дерби завершилось травмой через полчаса игры. Разочарование, разочарование и еще раз разочарование. Сербу нужно время, а для Реала – это слишком большая роскошь, тем более сейчас.

Старая гвардия играет с огнем. "Если Погба переедет в Мадрид, то один из великих футболистов будет вынужден сесть на лавку", – сказал бывший наставник "бланкос" Сантьяго Солари. Аргентинский специалист не назвал конкретных имен, однако мадридская пресса заподозрила Тони Крооса, который переживает невероятный спад формы. Издание AS называет немца наиболее ленивым игроком в команде, который выполняет свою работу по принципу "тук-стук, чтобы с рук" (в молодежном и рабочем сленге в таких случаях используют матерное слово с окончанием на "-бись"). При отсутствии Каземиро чемпион мира 2014 не успевал ни в обороне, ни в атаке, а середина поля "Реала" напоминала проходной двор. Зидан вроде тоже не доволен самоотдачей 29-летнего хавбека, хотя именно француз настаивал на продолжении его контракта. Именно поэтому Зизу с нетерпением ожидает трансфер Погба, который должен стать глотком свежего воздуха в полузащите мадридцев. Зато изменения Марсело оказались более эстетичными, чем этическими. Бразилец лишился лишнего веса, но продолжает ошибаться в простых ситуациях. Его позиция – это ахиллесова пята "Реала". Травма Мэнди еще больше усложняет Зидану жизни.

Многие сломаны. Мадрид потерял сразу четырех игроков за первые 18 дней предсезонных сборов. Йович пропустит две-три недели, Мэнди выбыл примерно на месяц, возвращения Браима Диаса ожидается в начале августа, Асенсио сможет выйти на поле аж в конце сезона. А уже по возвращении домой серьезным повреждением лодыжки шокировал Куртуа. Бельгиец не сможет выходить на поле не менее 30 дней, открыв путь к воротам Кейлору Навасу и Андрею Лунину. Украинец теперь имеет все шансы начать новый сезон в статусе второго голкипера "Реала". Возможна аренда Андрея, похоже, откладывается. Травмы стали одной из причин провала "Реала" в прошлом сезоне. Многие игроки жаловались на изнурительные тренировки бывшего тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, который перебрался в "Интер", однако с приходом французского специалиста Грегори Дюпонта ситуация разве что ухудшилась. Футболисты не только "ломаются", но и демонстрируют слабую физическую форму. "Атлетико" выглядел на фоне команды Зидана, как сверхбыстрый истребитель. Почувствовав слабость Марсело, Крооса и Одриосолы "матрасники" регулярно забрасывали мячи за спины игрокам "Реала", а те не успевали перекрывать зоны. За две недели до старта Примеры физическая форма "сливочных" вызывает много вопросов.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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