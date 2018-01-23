Леннон стал игроком "Бернли"

"Бернли" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Аарона Леннона.

Сумма трансфера пока неизвестна. Детали контракта между 30-летним вингером и "бордовыми" также не разглашаются.

Леннон выступал за "Эвертон" с 2015 года, сыграл 77 матчей и забил 9 голов.

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