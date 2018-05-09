Лено отказал "Наполи"

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Лено отказал "Наполи"

Ули Фербер, агент вратаря "Байера" Бернда Лено, заявил, что его клиент отказал "Наполи".

"Я могу подтвердить, что у нас были переговоры с "Наполи", которые мы прекратили. Неаполь - это не вариант для Лено. Есть ещё несколько вариантов, но мы обсудим их вместе после завершения сезона" - цитирует агента Bild.

Отметим, что в контракте Лено с "Байером" прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро. На голкипера помимо "Наполи" ранее претендовали "Атлетико" и "Арсенал". 

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