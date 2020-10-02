Лено - первый с 2012 года вратарь "Арсенала", не пропустивший на "Энфилде"

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Лено - первый с 2012 года вратарь "Арсенала", не пропустивший на "Энфилде"

Голкипер лондонского "Арсенала" Бернд Лено сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля".

Таким образом, немец стал первым вратарём "канониров" за 8 лет, не пропустившим гол на "Энфилде".

В сентябре 2012 года подобное удалось итальянцу Вито Манноне. Тогда столичная команда выиграла в поединке АПЛ со счётом 2:0.

Напомним, что накануне "Арсенал" выбил "Ливерпуль" из Кубка лиги, победив в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

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