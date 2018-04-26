Лено решил покинуть "Байер"

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Лено решил покинуть "Байер"

Вратарь "Байера" Бернд Лено решил покинуть леверкузенский клуб ближайшим летом, сообщает Bild.

По сведениям издания, 26-летний страж ворот нуждается в новом вызове - он хочет попробовать свои силы в более статусной команде.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Лено со стороны "Атлетико" и "Баварии". Его трансфер обойдётся потенциальному покупателю в 20-25 миллионов евро.

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